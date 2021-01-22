Помощник Зидана: «Каждое поражение «Реала» вызывает критику»

Помощник главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Давид Беттони прокомментировал результаты команды в последних матчах.

Напомним, из-за коронавируса французский специалист пропустит матч с «Алавесом». Команду будет тренировать Беттони, пока Зидан отсутствует.

«Каждый проигрыш «Реала» вызывает много критики. Как реагировать — мы знаем. Завтра будет возможность показать, что мы едины. Команда готова к игре.



Футбол — страсть Зидана. Хоть и физически его не будет с командой, он будет поддерживать ее. Каждый день мы наслаждаемся процессом», — цитирует помощника Зидана Marca.

Матч ла лиги «Реал» — «Алавес» состоится 23 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.