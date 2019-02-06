Помощник тренера сборной Бразилии Силвинью будет следить за Винисиусом во время "Эль Класико"

Известный в прошлом игрок, а ныне - ассистент главного тренера сборной Бразилии Силвинью прилетел в Барселону для того, чтобы проследить за игрой форварда "Реала" Винисиуса во время "Эль Класико", сообщает Goal.com.

Помимо Винисиуса, Силвинью также будет наблюдать и за другими бразильцами, которые сыграют в матче. Со стороны "Реала" это могут быть Марселу и Каземиру, а у "Барселоны" - Филиппе Коутинью, Артур и Малком.

Всего в расписании рабочей поездки Силвинью значатся восемь матчей. Он уже посмотрел встречи "Милана" с "Наполи" и "Ромой" (2:0 и 1:1, соответственно).

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка