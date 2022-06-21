Асенсио и Себальос могут покинуть «Реал» этим летом

Полузащитники «Реала» Марко Асенсио и Дани Себальос не получили от мадридского клуба предложений о продлении контрактов, сообщает Marca.

По информации источника, оба игрока хотят регулярно выходить на поле, так как нацелены на попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года.

Отмечается, что агент Асенсио и Себальоса ищут варианты продолжения карьеры для своих клиентов.

При этом «Реал» готов выслушать предложения по полузащитникам, но не устанавливал сумму, которую хочет получить них. В мадридском клубе понимают, что продлить контракты игроками будет непросто.