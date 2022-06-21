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Сегодня, 13:12

Асенсио и Себальос могут покинуть «Реал» этим летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитники «Реала» Марко Асенсио и Дани Себальос не получили от мадридского клуба предложений о продлении контрактов, сообщает Marca.

По информации источника, оба игрока хотят регулярно выходить на поле, так как нацелены на попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года.

Отмечается, что агент Асенсио и Себальоса ищут варианты продолжения карьеры для своих клиентов.

При этом «Реал» готов выслушать предложения по полузащитникам, но не устанавливал сумму, которую хочет получить них. В мадридском клубе понимают, что продлить контракты игроками будет непросто.

Контракты 26-летнего Асенсио и 25-летнего Себальоса со «сливочными» рассчитаны до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/20/62b0a33aca474102198b4621.html
Дани Себальос
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
0
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
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Реал – Бетис
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
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 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Реал

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