«Реал» продаст Асенсио и Себальоса летом, если они не продлят контракты

Полузащитники «Реала» Марко Асенсио и Дани Себальос могут покинуть мадридский клуб летом, сообщает ABC.

По информации источника, «Реал» хочет продлить контракты обоих полузащитником.

Напомним, что соглашения Асенсио и Себальоса с мадридским клубом рассчитаны до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что клуб дал понять игрокам, что продаст их в это межсезонье, если не сможет договориться о новых контрактах.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио забил 12 мячей и отдал две результативные передачи в 42 матчах за мадридцев во всех турнирах. На счету 25-летнего Себальоса одна передача в 16 встречах.