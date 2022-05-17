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Сегодня, 11:49

«Реал» продаст Асенсио и Себальоса летом, если они не продлят контракты

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитники «Реала» Марко Асенсио и Дани Себальос могут покинуть мадридский клуб летом, сообщает ABC.

По информации источника, «Реал» хочет продлить контракты обоих полузащитником.

Напомним, что соглашения Асенсио и Себальоса с мадридским клубом рассчитаны до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что клуб дал понять игрокам, что продаст их в это межсезонье, если не сможет договориться о новых контрактах.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио забил 12 мячей и отдал две результативные передачи в 42 матчах за мадридцев во всех турнирах. На счету 25-летнего Себальоса одна передача в 16 встречах.

Источник: https://www.abc.es/deportes/real-madrid/abci-asensio-y-ceballos-renovaciones-o-ventas-202205170053_noticia.html
Дани Себальос
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
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 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
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 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
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 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
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 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
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 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
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 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
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 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
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 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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 - : -
22.05 18:30
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 - : -
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Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
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 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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