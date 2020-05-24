Полузащитника «Барселоны» Артура перевели в дубль. Игрок близок к уходу в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур близок к переходу в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, клубы практически согласовали условия сделки. Сообщается, что 23-летний бразилец уже тренируется со второй командой «Барселоны». Ранее сообщалось, что Артур может стать частью сделки по переходу Миралема Пьянича в каталонский клуб.

На счету Артура 4 гола и 4 результативных передачи в 23 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.