Гарсия — о матче с «Реалом»: «Я ставлю на ничью, но чтобы добиться этого, нам нужно стремиться к совершенству»
Полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия рассказал, какой результат ждет от матча 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
«Мы действительно не знаем, как нам победить. Складывается впечатление, что, даже если Винисиус, Бензема или кто-то еще не очень хорош в игре, он все равно может забить тебе гол. Я ставлю на ничью, но чтобы добиться этого, нам нужно стремиться к совершенству», — приводит Marca слова Гарсии.
«Реал» примет на своем поле «Жирону» 30 октября. Начало матча — в 18.15 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|
2
|Барселона
|11
|9
|1
|1
|28-4
|28
|
3
|Атлетико
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|
4
|Р. Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|
5
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|
8
|Осасуна
|11
|5
|2
|4
|11-11
|17
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|
10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|
11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|
12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|
13
|Сельта
|11
|3
|2
|6
|12-21
|11
|
14
|Альмерия
|11
|3
|1
|7
|12-19
|10
|
15
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|
16
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|
17
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|
18
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|
19
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|- : -
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|- : -
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|9
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
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