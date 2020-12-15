Полузащитник «Вильярреала» Иборра получил разрыв связок колена

Полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра рискует пропустить остаток нынешнего сезона. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает сайт клуба.

Иборра получил травму в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1). Игроку в четверг будет проведена операция в Барселоне.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие во всех 13 матчах.