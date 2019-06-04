Полузащитник "Вальядолида" опровергает информацию о сдаче матча "Валенсии"

Полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, который завершает карьеру по окончании сезона, утверждает, что команда не сдавала матч 38-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (0:2).

Футболист не давал комментарий лично, но через представителя передал некоторую информацию программе El Partidazo de COPE на радио. Так, он подтверждает информацию о встреча в баре "Коритино" с Раулем Браво за два дня до игры. Борха отметил, что встреча не была секретом, на ней присутствовали также его дочь и жена. По его словам, они обсуждали, как помочь Браво, который хочет получить тренерскую лицензию.

Также 38-летний футболист утверждает, что он действительно побывал дома у своего партнера по команде Кеко, чтобы отметить будущее завершение карьеры. Фернандес сказал, что общался с владельцем клуба Роналдо, и тот сказал ему, что он провел лучший матч в сезоне с точки зрения статистики.

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