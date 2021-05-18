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Полузащитник «Валенсии» Гедеш может перейти в «Севилью»

11:14
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«Севилья» интересуется полузащитником «Валенсии» Гонсалу Гедешем, сообщает Marca.

По данным источника, представители клуба уже связались с «Валенсией», чтобы узнать стоимость португальца. Испанцы готовы отпустить Гедеша за 40 миллионов евро.

Контракт 25-летнего игрока с «Валенсией» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 30 матчей в ла лиге, забив 5 мячей и сделав 5 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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