Полузащитник «Валенсии» Черышев начнет матч с «Алавесом» на скамейке запасных

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнет матч 24-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» на скамейке запасных.

Стартовый состав «Валенсии»: Мамардашвили, Лато, Дьякаби, Джемерт, Коррея, Муса, Мориба, Солер, Гедеш, Кошта, де Соуза.

Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Игра состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 16:00 мск.

После 23 туров «Валенсия» набрала 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 17 баллами располагается на 19-й позиции.