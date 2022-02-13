Черышев — в запасе «Валенсии» на матч с «Алавесом»
Полузащитник «Валенсии» Черышев начнет матч с «Алавесом» на скамейке запасных
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнет матч 24-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» на скамейке запасных.
Стартовый состав «Валенсии»: Мамардашвили, Лато, Дьякаби, Джемерт, Коррея, Муса, Мориба, Солер, Гедеш, Кошта, де Соуза.
Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Игра состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 16:00 мск.
После 23 туров «Валенсия» набрала 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 17 баллами располагается на 19-й позиции.
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|И
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|
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|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Атлетико
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|
5
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
6
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|24
|9
|9
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|38-23
|36
|
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|Р. Сосьедад
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|9
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|5
|22-21
|35
|
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|23
|8
|10
|5
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|34
|
9
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|24
|8
|8
|8
|25-27
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|
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|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|
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|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
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37 тур
38 тур
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|4 : 3
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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