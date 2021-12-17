Полузащитник «Сосьедада» Янузай может перейти в «Барселону»
Полузащитник «Реал Сосьедада» Аднан Янузай может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, агент Мино Райола предложил каталонскому клубу приобрести 26-летнего бельгийца.
Главному тренеру «Барселоны» Хави сообщили о возможности подписать полузащитника. Тренер пока не принял решения на счет того, нужен ли Янузай команде.
Отмечается, что «Сосьедад» хочет продлить контракт с полузащитником, но в случае если он откажется подписывать новое соглашение, его могут продать во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Янузай забил два мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211216/1001726459/nombre-januzaj-aparecio-reunion-raiola.html
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