Полузащитник «Сосьедада» Янузай может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Аднан Янузай может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агент Мино Райола предложил каталонскому клубу приобрести 26-летнего бельгийца.

Главному тренеру «Барселоны» Хави сообщили о возможности подписать полузащитника. Тренер пока не принял решения на счет того, нужен ли Янузай команде.

Отмечается, что «Сосьедад» хочет продлить контракт с полузащитником, но в случае если он откажется подписывать новое соглашение, его могут продать во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Янузай забил два мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах.