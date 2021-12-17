Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Полузащитник «Сосьедада» Янузай может перейти в «Барселону»

14:19
Теги:

Полузащитник «Реал Сосьедада» Аднан Янузай может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агент Мино Райола предложил каталонскому клубу приобрести 26-летнего бельгийца.

Главному тренеру «Барселоны» Хави сообщили о возможности подписать полузащитника. Тренер пока не принял решения на счет того, нужен ли Янузай команде.

Отмечается, что «Сосьедад» хочет продлить контракт с полузащитником, но в случае если он откажется подписывать новое соглашение, его могут продать во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Янузай забил два мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211216/1001726459/nombre-januzaj-aparecio-reunion-raiola.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России
0
Реклама