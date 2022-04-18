«Удаление Камавинга было очевидным». Ракитич недоволен судейством в матче с «Реалом»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич оценил судейство в матче 32-тула ла лиги с «Реалом» (2:3).

«Я не видел повтор игры рукой Диего Карлоса, но удаление Камавинга было очевидным, — приводит слова Ракитича AS. — Не знаю, как это можно трактовать иначе, чем нарушение правил. Думаю, рука Винисиуса тоже не вызывает вопросов».

Главным арбитром прошедшей на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встречи был Гильермо Куадра Фернандес.

После 32 туров ла лиги «Севилья» набрала 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.