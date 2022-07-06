Полузащитник «Севильи» Фернанду Режес: «Хотелось бы достигнуть пяти розыгрышей Лиги чемпионов подряд»

Полузащитник «Севильи» рассказал, что клуб всегда ставит перед собой цель постоянно выступать в Лиге чемпионов

Полузащитник «Севильи» Фернанду Режес рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб в Лиге чемпионов.

«Целью клуба всегда должно быть участие в Лиге чемпионов. Это наш третий сезон подряд в турнире. Хотелось бы достигнуть пяти розыгрышей Лиги чемпионов подряд. Нам важно, потому что у команды не такой большой бюджет, как у других топовых соперников. Участие в Лиге чемпионов дает опыт всем игрокам, и каждый футболист хочет всегда играть в этом турнире», — цитирует Фернанду Режеса Marca.

«Севилья» в прошедшем сезоне заняла 4-е место в чемпионате Испании, набрав 70 очков. Испанская команда в третий раз подряд напрямую вышла в Лигу чемпионов.

34-летний полузащитник Фернанду Режес провел в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Севилью» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.