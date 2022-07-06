Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:40

Полузащитник «Севильи» Фернанду Режес: «Хотелось бы достигнуть пяти розыгрышей Лиги чемпионов подряд»

Полузащитник «Севильи» рассказал, что клуб всегда ставит перед собой цель постоянно выступать в Лиге чемпионов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Севильи» Фернанду Режес рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб в Лиге чемпионов.

«Целью клуба всегда должно быть участие в Лиге чемпионов. Это наш третий сезон подряд в турнире. Хотелось бы достигнуть пяти розыгрышей Лиги чемпионов подряд. Нам важно, потому что у команды не такой большой бюджет, как у других топовых соперников. Участие в Лиге чемпионов дает опыт всем игрокам, и каждый футболист хочет всегда играть в этом турнире», — цитирует Фернанду Режеса Marca.

«Севилья» в прошедшем сезоне заняла 4-е место в чемпионате Испании, набрав 70 очков. Испанская команда в третий раз подряд напрямую вышла в Лигу чемпионов.

34-летний полузащитник Фернанду Режес провел в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Севилью» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/07/05/62c492e5e2704e25698b457d.html
Футбол
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сельта» заинтересована в приобретении голкипера «Барселоны» Нету
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости