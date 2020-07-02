Полузащитник «Сельты» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес получил повреждение левого бедра, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний испанец будет восстанавливаться от повреждения около полутора месяцев, что означет, что футболист не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата Испании-2019/20.