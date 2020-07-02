Полузащитник «Сельты» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы
2 июля 2020, 12:57
Полузащитник «Сельты» Денис Суарес получил повреждение левого бедра, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний испанец будет восстанавливаться от повреждения около полутора месяцев, что означет, что футболист не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата Испании-2019/20.
PARTE M?DICO ? @DenisSuarez6 estar? de baja unas seis semanas. ??nimo, Denis! https://t.co/Qn2Ab4NECL— RC Celta ? #CandoHaiPaix?n (@RCCelta) July 1, 2020
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