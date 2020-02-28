Полузащитник «Сельты» Суарес пропустит ближайшие матчи команды

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес выбыл на определенное время. У игрока обострились проблемы с лодыжкой, сообщает Marca.

В последних двух матча Суарес выходил на поле на уколах. Однако теперь медицинский штаб клуба настаивает на том, что футболисту необходим отдых.

26-летний Суарес является воспитанником «Сельты», но в команде дебютировал только летом прошлого года, после того как был приобретен у «Барселоны» за 12,9 миллиона евро.

В 22 матчах нынешнего сезона на счету футболиста 1 гол и 3 результативные передачи.

После 25 туров чемпионата Испании «Сельта» занимает 17-е место, находясь на расстоянии двух очков от зоны вылета.