Полузащитник сборной Испании Ямаль опубликовал фото с отпуска в Греции

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после Евро-2024 отправился в отпуск в Грецию.

17-летний футболист в своей социальной сети выложил фотографии, на которых он наслаждается отдыхом на яхте.

Ламин Ямаль на отдыхе в Греции. Фото Соцсети

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей за сборную Испании, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Он получил приз лучшему молодому игроку турнира.

Испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.