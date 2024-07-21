Полузащитник сборной Испании Ямаль опубликовал фото с отпуска в Греции
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после Евро-2024 отправился в отпуск в Грецию.
17-летний футболист в своей социальной сети выложил фотографии, на которых он наслаждается отдыхом на яхте.
Ламин Ямаль на отдыхе в Греции.
Фото Соцсети
На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей за сборную Испании, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Он получил приз лучшему молодому игроку турнира.
Испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
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2
|Барселона
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|0
|0
|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Эспаньол
|0
|0
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38 тур
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
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