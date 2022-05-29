Кроос: «Мне придется остаться в «Реале» еще на два года»

Кроос сообщил, что останется в «Реале» еще на два года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем будущем. По словам 32-летнего немца, он продолжит карьеру в мадридском клубе.

«Мне придется остаться в «Реале» еще на два года», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В сезоне-2021/22 Кросс забил три мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Вчера, 28 мая, «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.