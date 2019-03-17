Полузащитник "Реала" Себальос: "Смена тренера сработала"

Полузащитник "Реала" Дани Себальос после матча 28-го тура примеры с "Сельтой" (2:0) заявил, что возвращение Зинедина Зидана благоприятно повлияло на команду.

– Очень важно было набрать три очка, чтобы сохранить хороший настрой, – цитирует испанца AS. – "Реал" должен побеждать в каждой игре, чтобы завершить сезон как можно выше в турнирной таблице.

Смена главного тренера, похоже, сработала. Команда вернула хорошее настроение и, прежде всего, взяла три очка, что является самым важным.

В этом сезоне Себальос провел за "Реал" 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.