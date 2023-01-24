Модрич отказался от предложения «Аль-Насра». Он хочет закончить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср», сообщает 24Sata.

37-летний хорват объяснил, что планирует завершить карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что клуб предлагает Модричу соглашение на 2,5 года и 100 миллионов евро. Среднегодовая зарплата игрока составит около 40 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.