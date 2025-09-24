Мастантуоно — о первом голе за «Реал»: «Это уникальное чувство и невероятный момент»
Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно прокомментировал свой первый гол за команду, который он забил в матче 6-го тура ла лиги против «Леванте» (4:1).
«Это уникальное чувство и невероятный момент. Сегодня вечером я ждал этого, и, к счастью, это случилось. Кроме того, команда одержала уверенную победу, и это очень позитивно. Это огромная радость. Я чувствую себя очень спокойным. Для меня это удовольствие и мечта — быть там, где я есть. Я живу очень спокойно и стараюсь, чтобы это было естественно, даже если это не так», — цитирует 18-летнего аргентинца пресс-служба «Реала».
В сезоне-2025/26 Мастантуоно сыграл в 6 матчах за «Реал». Он перешел в мадридскую команду в августе 2025 года из «Ривер Плейт».
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