Асенсио провел 250-й матч за «Реал» во всех соревнованиях

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио провел 250-й матч за «сливочных» во всех соревнованиях. Юбилейной стала игра против «Райо Вальекано» (2:3).

За это время на счету игрока 52 гола и 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается продлить контракт с полузащитником до начала чемпионата мира-2022 в Катаре.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.