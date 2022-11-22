Асенсио: «Неправда, что я рассматривал переход в «Барселону»

Асенсио прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Барселону».

Асенсио: «Барселона» никогда не была среди вариантов. Я счастлив в «Реале». Я чувствую себя очень хорошо [в Мадриде], правда в том, что вы не можете знать будущее.

Но то, что я рассматривал вариант с переходом в «Барсу» — неправда», — цитирует игрока El Chiringuito.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года