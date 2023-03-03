Модрич считает, что «Реал» был лучше «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче полуфинала Кубка Испании.

«Сегодня мы играли хорошо. К сожалению, нам не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов. Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей. Мы должны быть спокойны и надеяться на лучшее — на победу в ответной игре.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они забили с помощью шального гола. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», — цитирует игрока As.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 мск.