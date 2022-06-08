Модрич о продлении контракта с «Реалом»: «Счастлив, что продолжу играть за лучший клуб мира»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал продление контракта с мадридским клубом. Новое соглашение с 36-летним хорватом рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Очень счастлив, что продолжу играть за лучший клуб мира, — написал Модрич в социальных сетях. — Это были 10 лет осуществления того, о чем я мечтал, — носить форму «Реала». Но я по-прежнему воодушевлен так, словно это мой первый день в клубе. Продолжаем. Хала Мадрид».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах. Хорват перешел в мадридский клуб из «Тоттенхэма» 27 августа 2012 года за 35 миллионов евро.

В составе «Реала» Модрич три раза выиграл чемпионат Испании, один раз — Кубок Испании, четыре раза — Суперкубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, а также четыре раза — клубный чемпионат мира.