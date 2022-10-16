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Модрич — о победе над «Барсой»: «Понимали, что наступит момент, когда придется потерпеть»

Модрич прокомментировал победу «Реала» над «Барселоной» в класико
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Барселоной» (3:1) в 9-м туре ли лиги.

«Очень рады победить, довольны тем футболом, который мы показали. Понимали, что по ходу матча наступит момент, когда нам придется потерпеть, потому что «Барса» хорошо контролирует мяч. Нам нужно было обороняться и терпеть, что мы и сделали. Но мы и успели проявить себя в атаке, и в целом остались очень довольными этим матчем.

Рады за Карима Бензема и надеемся, что завтра он выиграет «Золотой мяч», потому что он заслуживал его как в прошлом году, так и заслуживает в этом», — приводит слова Модрича AS.

Благодаря этой победе «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании с 25 очками в 9 матчах. В следующем, 10-м туре команда сыграет на выезде против «Эльче» (19 октября).

Источник: https://as.com/futbol/real-madrid-barcelona-en-directo-ultima-hora-del-clasico-de-liga-hoy-en-vivo-n/

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ЦСКА 1
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Лука Модрич
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 5
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
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Севилья

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