Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Барселоной» (3:1) в 9-м туре ли лиги.

«Очень рады победить, довольны тем футболом, который мы показали. Понимали, что по ходу матча наступит момент, когда нам придется потерпеть, потому что «Барса» хорошо контролирует мяч. Нам нужно было обороняться и терпеть, что мы и сделали. Но мы и успели проявить себя в атаке, и в целом остались очень довольными этим матчем.

Рады за Карима Бензема и надеемся, что завтра он выиграет «Золотой мяч», потому что он заслуживал его как в прошлом году, так и заслуживает в этом», — приводит слова Модрича AS.

Благодаря этой победе «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании с 25 очками в 9 матчах. В следующем, 10-м туре команда сыграет на выезде против «Эльче» (19 октября).