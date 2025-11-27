Вальверде: «Тренерский штаб и игроки «Реала» сплочены как никогда»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде заявил о сплоченности внутри команды.

«После недели, в течение которого было много разговоров, мы стали ещё более сплоченными, чем когда-либо. Иметь Вини и Мбаппе — это удача, но иметь лучшую команду в мире — большая честь.

Лично я работаю над тем, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Хаби Алонсо всегда был рядом со мной, поддерживал меня и делал все возможное, чтобы я продолжал расти и помогал команде. Это не всегда легко, но тренерский штаб и игроки сплочены как никогда», — написал уругваец в соцсети.

26 ноября «Реал» на выезде победил «Олимпиакос» (4:3) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.