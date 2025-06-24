Беллингем — про Александер-Арнолда в «Реале»: «Ребята хорошо его приняли»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о дебюте Трента Александер-Арнолда за мадридскую команду.

26-летний англичанин присоединился к «сливочным» в конце мая и дебютировал за «Реал» в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (1:1).

«Он был действительно хорош, и я думаю, что ребята хорошо его приняли, потому что он не только потрясающий игрок, но и отличный парень. Он уже немного говорит по-испански, так что, я думаю, это произвело впечатление на всех игроков. Конечно, давление будет безумным, но я сказал ему, что он здесь не просто так и что он сделает для клуба много хорошего — думаю, он уже поверил в это, у него есть уверенность. Здорово, что он с нами», — приводит Goal слова Беллингема.

Контракт Александер-Арнолда с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2031 года. Он взял в новой команде 12-й игровой номер. Ранее футболист выступал за «Ливерпуль».