Полузащитник «Реала» Беллингем может выбыть на долгий срок из-за операции

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем может выбыть на три месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболисту может потребоваться операция на плече. После медицинского вмешательства на восстановление игрока уйдет от 2 до 3 месяцев.

Из-за этого Беллингем может пропустить старт сезона-2024/24 ла лиги.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами.