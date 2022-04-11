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Сегодня, 08:14

Полузащитник «Реала» Асенсио может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sunday Mirror.

По данным источника, агенты футболиста предложили ему перейти в лондонский клуб. Контракт хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года. Стороны пока не договорились о новом соглашении. «Реал» готов отпустить футболиста за сумму около 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Реал».

Марко Асенсио
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
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Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
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11.04 22:00
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Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

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Реал

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