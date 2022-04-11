Полузащитник «Реала» Асенсио может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sunday Mirror.

По данным источника, агенты футболиста предложили ему перейти в лондонский клуб. Контракт хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года. Стороны пока не договорились о новом соглашении. «Реал» готов отпустить футболиста за сумму около 32 миллиона евро.