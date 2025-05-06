Футбол
6 мая, 12:20

Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян тренируется индивидуально

Алина Савинова

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян продолжает работать по индивидуальной программе.

В испанском клубе не знают, когда 21-летний россиянин вернется к тренировкам в группе.

«Арсен работает один, мы до сих пор не знаем, когда он приступит к работе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Реал Сосьедад».

23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).

В этом сезоне Захарян провел четыре игры во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
  • zg

    Знать ниче не знают,тренируется один,бабло капает,климат отличный,место шикарное,всем бы так!)))

    06.05.2025

  • zg

    Ну не надо их равнять!Жаника реально жаль...А вот этот.....Хотя хз...Может реально все вот так печально в силу физухи и готовности после нашего лютого чемпа!)

    06.05.2025

  • Ganimed77

    Самый хитропопый из армян-Это Арсюнька... :rofl:Превзошёл нашего жаника, тот и то больше играл:sunglasses:

    06.05.2025

    • Рафинья — об экс-тренере «Барселоны» Хави: «Я чувствовал, что он мне не доверяет»

    Рафинья назвал Родриго самым недооцененным игроком «Реала»
