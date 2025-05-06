Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян тренируется индивидуально

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян продолжает работать по индивидуальной программе.

В испанском клубе не знают, когда 21-летний россиянин вернется к тренировкам в группе.

«Арсен работает один, мы до сих пор не знаем, когда он приступит к работе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Реал Сосьедад».

23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0).

В этом сезоне Захарян провел четыре игры во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.