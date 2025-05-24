Модрич об уходе из «Реала»: «Не плачь, что все закончилось, улыбайся, потому что это было»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал последний домашний матч на «Сантьяго Бернабеу». Мадридский клуб в 38-м туре победил «Реал Сосьедад» (2:0).

«Настал момент, которого я никогда не желал, но это было долгое, но прекрасное путешествие. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб, президента Флорентино Переса. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, с которыми работал все эти годы, партнеров по команде и людей, которые помогали мне. Спасибо вам от всего сердца. Моей семье тоже.

Мы много выиграли, у нас были замечательные моменты. Вы дарили мне любовь все эти годы. Нет слов, чтобы отблагодарить вас за все, что вы давали мне все эти годы.

Я хочу сказать фразу, которая мне понравилась: «Не плачь, что все закончилось, улыбайся, потому что это было». Да здравствует «Мадрид» и ничего больше», — цитирует хавбека Marca.

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он 6 раз выиграл Лигу чемпионов, 5 раз становился победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, четырежды становился чемпионом Испании и дважды завоевывал Кубок страны.