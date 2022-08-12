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Полузащитник «Леванте» Барди перешел в «Трабзонспор»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Леванте» Энис Барди перешел в «Трабзонспор», сообщает пресс-сужба турецкого клуба.

27-летний македонец подписал 3-летний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма сделки составила около 3 миллионов евро.

Барди выступал за «Леванте» с 2017 года и провел 162 матча, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.

В прошлом сезоне он провел в составе валенсийского клуба 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Футбол
ФК Леванте
ФК Трабзонспор
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