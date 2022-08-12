Полузащитник «Леванте» Барди перешел в «Трабзонспор»
Полузащитник «Леванте» Энис Барди перешел в «Трабзонспор», сообщает пресс-сужба турецкого клуба.
27-летний македонец подписал 3-летний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма сделки составила около 3 миллионов евро.
Барди выступал за «Леванте» с 2017 года и провел 162 матча, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.
В прошлом сезоне он провел в составе валенсийского клуба 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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