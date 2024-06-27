Полузащитник Касорла продлил контракт с «Реалом Овьедо»
Двукратный чемпион Европы Санти Касорла продлил контракт с «Реалом Овьедо», сообщает пресс-служба команды. Соглашение игрока рассчитано на один сезон.
39-летний полузащитник провел семь лет в академии астурийского клуба. В 2023 году он снова вернулся в команду.
«Реал Овьедо» в сезоне-2023/24 занял 6-е место в испанской Сегунде и в финале плей-офф за выход в Ла Лигу проиграл «Эспаньолу» (1:0, 0:2). Футболист провел 24 матча в сезоне и отметился 4 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|00:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
|
Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
Новости