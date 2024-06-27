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Полузащитник Касорла продлил контракт с «Реалом Овьедо»

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион Европы Санти Касорла продлил контракт с «Реалом Овьедо», сообщает пресс-служба команды. Соглашение игрока рассчитано на один сезон.

39-летний полузащитник провел семь лет в академии астурийского клуба. В 2023 году он снова вернулся в команду.

«Реал Овьедо» в сезоне-2023/24 занял 6-е место в испанской Сегунде и в финале плей-офф за выход в Ла Лигу проиграл «Эспаньолу» (1:0, 0:2). Футболист провел 24 матча в сезоне и отметился 4 результативными передачами.

Санти Касорла
ФК Овьедо
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