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24 мая, 23:36

Полузащитник «Кадиса» Алехо укусил за плечо защитника «Вильярреала» Манди во время матча ла лиги

Руслан Минаев
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Скриншот из трансляции Movistar+.

Полузащитник «Кадиса» Иван Алехо укусил за плечо защитника «Вильярреала» Аиссу Манди во время матча 36-го тура чемпионата Испании.

По итогам встречи «желтая субмарина» победила со счетом 2:0.

Инцидент с участие игроков произошел на 61-й минуте. Главный судья встречи Хуан Сантана не показал игроку «Кадиса» карточку.

ФК Вильярреал
ФК Кадис
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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23.05 20:30
Сельта – Жирона
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Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 1 : 1
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 2 : 1
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 2 : 0
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
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Мальорка – Валенсия
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Антуан Гризманн

Атлетико

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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И К Ж
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Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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Луис Фелипе

Бетис

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