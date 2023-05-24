Полузащитник «Кадиса» Алехо укусил за плечо защитника «Вильярреала» Манди во время матча ла лиги
Полузащитник «Кадиса» Иван Алехо укусил за плечо защитника «Вильярреала» Аиссу Манди во время матча 36-го тура чемпионата Испании.
По итогам встречи «желтая субмарина» победила со счетом 2:0.
Инцидент с участие игроков произошел на 61-й минуте. Главный судья встречи Хуан Сантана не показал игроку «Кадиса» карточку.
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|
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|5
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|74
|
3
|Атлетико
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
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|19
|6
|11
|56-36
|63
|
6
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|
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|
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|
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|13
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|
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|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
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|34
|
20
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|28-66
|21
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|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|1 : 0
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|3 : 1
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|1 : 1
|24.05
|20:30
|
Реал – Р. Вальекано
|2 : 1
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|2 : 0
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|- : -
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
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|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|21
|3
|2
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