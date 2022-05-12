Полузащитник Иско хочет продолжить карьеру в «Севилье»

Полузащитник «Реала» Иско хотел бы продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Todofichajes.

По данным источника, 30-летний футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в мадридском клубе. В «Севилью» он сможет перейти на правах свободного агента. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2022 года.

Официально о переходе Иско в «Севилью» будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится в конце мая.

Иско является игроком «Реала» с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах ла лиги, отметившись одним забитым мячом.