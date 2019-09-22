Полузащитник «Гранады»: «Знали, что можем доставить «Барселоне» немало проблем»

Полузащитник «Гранады» Альваро Вадильо прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в 5-м туре чемпионата Испании.

— Понятно, что играть против «Барселоны» очень и очень сложно, — цитирует Mundo Deportivo Вадильо. — Мы готовились неделю, воспользовались своими шансами и очень рады этим трем очками. Очень горды. Знали, что в начале матча можем доставить им немало проблем. Забили гол, знали, как дальше действовать, затем было удаление. Мы играли спокойно.

Мой гол с пенальти? Уверенно все прошло. Я хотел немного заявить о себе, и, к счастью, у меня получилось. Ошибемся, если будем обращать внимание на лидерство в турнирной таблице. Мы знаем, откуда пришли.

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