Полузащитник Гарсия продлил контракт с «Атлетиком»

Полузащитник Дани Гарсия продлил контракт с «Атлетиком». Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

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«Creo que la gente se identifica conmigo porque lo dejo todo en el campo» #AthleticClub ? pic.twitter.com/beGGunPqkZ — Athletic Club (@AthleticClub) February 16, 2022

31-летний испанец выступает за клуб из Бильбао с 2018 года. Он перешел в «Атлетик» из «Эйбара».

В этом сезоне Гарсия провел в общей сложности 29 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.