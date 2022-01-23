Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Баварию»

«Бавария» хочет приобрести хавбека «Барселоны» Френки де Йонга в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, представители мюнхенского клуба уже связались с агентами 24-летнего нидерландца. В случае, если не получится подписать хавбека зимой, мюнхенцы попытаются сделать это летом.

При этом отмечается, что между «Баварией» и каталонским клубом напряженные отношения.

В нынешнем сезоне де Йонг забил один мяч и отдал две результативные передачи в 25 матчах за «Барселону».