Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Баварию»
«Бавария» хочет подписать полузащитника «Барселоны» де Йонга
«Бавария» хочет приобрести хавбека «Барселоны» Френки де Йонга в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
По информации источника, представители мюнхенского клуба уже связались с агентами 24-летнего нидерландца. В случае, если не получится подписать хавбека зимой, мюнхенцы попытаются сделать это летом.
При этом отмечается, что между «Баварией» и каталонским клубом напряженные отношения.
В нынешнем сезоне де Йонг забил один мяч и отдал две результативные передачи в 25 матчах за «Барселону».
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|
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|21
|5
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|17-23
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|
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|21.01
|23:00
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Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
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Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
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|23:00
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Алавес – Барселона
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Карим Бензема
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|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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Винисиус Жуниор
Реал
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Даниэль Парехо
Вильярреал
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Карим Бензема
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Иньиго Мартинес
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|1
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