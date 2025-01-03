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Де Йонг: «Что бы мы ни делали на тренировках, Месси всегда был лучшим»

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о бывшем форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

«Я никогда не видел столь большой разницы между каким-либо игроком и остальными. Что бы мы ни делали на тренировках, Месси всегда был лучшим. Он принимает на поле такие решения, которые ни один тренер не может придумать заранее», — приводит Voetbal International слова де Йонга.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, четырежды — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. С лета 2023-го нападающий играет за «Интер Майами».

Источник: Voetbal International
Лионель Месси
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
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Вальядолид – Бетис
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