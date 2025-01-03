Де Йонг: «Что бы мы ни делали на тренировках, Месси всегда был лучшим»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о бывшем форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

«Я никогда не видел столь большой разницы между каким-либо игроком и остальными. Что бы мы ни делали на тренировках, Месси всегда был лучшим. Он принимает на поле такие решения, которые ни один тренер не может придумать заранее», — приводит Voetbal International слова де Йонга.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, четырежды — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. С лета 2023-го нападающий играет за «Интер Майами».