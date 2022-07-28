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Кессье: «Барселона» — лучший клуб мира, созданный для побед. Когда она зовет, ты не сомневаешься»

Полузащитник Кессье рассказал о первых днях в «Барселоне»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник Франк Кессье рассказал о первых днях в «Барселоне». По словам 25-летнего иуварийца, его тепло приняли в каталонском клубе.

«Меня тепло приняли, — приводит слова Кессье AS. — Все идет хорошо, это словно вторая семья. Для меня постарались все сделать максимально простым. Общение с игроками и тренерами складывается хорошо. «Барселона» — лучший клуб мира, созданный для побед. Когда она зовет тебя, ты не сомневаешься. У клуба много новичков, и мы сделаем все, чтобы помочь «Барселоне» стать лучше».

Кессье перешел в «Барселону» из «Милана» 4 июля 2022 года. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

Источник: https://as.com/futbol/primera/kessie-el-barca-es-un-equipo-hecho-para-ganar-n/
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