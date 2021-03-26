Полузащитник «Бетиса» отреагировал на интерес «Арсенала»

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала».

«Я читал об этом, меня спрашивали мои друзья из Аргентины, но на сегодня мне известно ровно то же, что и им. Я рад, что мое имя попадает в такие новости, но я знаю не больше, чем вы из СМИ. Я счастлив в «Бетисе». Мне нравится клуб, город, погода. Только не хватает фанатов на трибунах», — приводит Estadio Deportivo слова Родригеса.

В сезоне-2020/21 Родригес провел 28 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 18 миллионов евро.