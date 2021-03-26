Полузащитник «Бетиса» отреагировал на интерес «Арсенала»
13:59
Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Арсенала».
«Я читал об этом, меня спрашивали мои друзья из Аргентины, но на сегодня мне известно ровно то же, что и им. Я рад, что мое имя попадает в такие новости, но я знаю не больше, чем вы из СМИ. Я счастлив в «Бетисе». Мне нравится клуб, город, погода. Только не хватает фанатов на трибунах», — приводит Estadio Deportivo слова Родригеса.
В сезоне-2020/21 Родригес провел 28 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 18 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.estadiodeportivo.com/betis/2021/03/24/guido-sorprendido-interes-arsenal-preguntaban/327704.html
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