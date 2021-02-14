Полузащитник «Барсы» Пьянич сравнил Месси и Роналду

Бывший игрок «Ювентуса», а ныне полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался о форварде туринцев Криштиану Роналду и нападающем каталонцев Лионеле Месси.

«Роналду впечатляет стабильностью и профессионализмом. Он сосредотачивается на своих целях: голы, победа, статистика. У Лео — дар, это поэзия, которая впечатляет.



Месси в этом сезоне максимально сосредоточен. Он понимает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался. Если теряешь Месси, то теряешь очень многое. Он уникален», — цитирует Пьянича Telefoot.

Пьянич летом 2020 года перешел из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 миллионов евро.