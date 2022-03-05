Сержи Роберто отклонил предложения клубов МЛС
Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто отклонил предложения от клубов МЛС
Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто отклонил предложения от клубов из американской лиги МЛС, сообщает Marca.
По информации источника, несколько клубов из Штатов хотели подписать 30-летнего испанца, но он исключил возможность продолжить карьеру за океаном. Сообщается, что футболист хочет остаться в Европе.
В сезоне-2021/22 Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|26
|12
|8
|6
|27-25
|44
|
7
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|
10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|
12
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|26
|6
|8
|12
|23-41
|26
|
17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|
18
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
19
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Алавес – Севилья
|0 : 0
|5.03
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|5.03
|18:15
|
Эспаньол – Хетафе
|- : -
|5.03
|20:30
|
Валенсия – Гранада
|- : -
|5.03
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|6.03
|16:00
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|6.03
|18:15
|
Эльче – Барселона
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|6.03
|23:00
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|7.03
|23:00
|
Атлетик – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
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