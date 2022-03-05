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Сегодня, 10:28

Сержи Роберто отклонил предложения клубов МЛС

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто отклонил предложения от клубов МЛС
Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто отклонил предложения от клубов из американской лиги МЛС, сообщает Marca.

По информации источника, несколько клубов из Штатов хотели подписать 30-летнего испанца, но он исключил возможность продолжить карьеру за океаном. Сообщается, что футболист хочет остаться в Европе.

В сезоне-2021/22 Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/03/04/62220167268e3ebe328b458c.html

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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
19
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
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Осасуна – Вильярреал
 - : -
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Эспаньол – Хетафе
 - : -
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Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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 - : -
6.03 18:15
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