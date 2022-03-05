Сержи Роберто отклонил предложения клубов МЛС

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто отклонил предложения от клубов из американской лиги МЛС, сообщает Marca.

По информации источника, несколько клубов из Штатов хотели подписать 30-летнего испанца, но он исключил возможность продолжить карьеру за океаном. Сообщается, что футболист хочет остаться в Европе.

В сезоне-2021/22 Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.