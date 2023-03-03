Бускетс стал рекордсменом по победам в класико

«Барселона» обыграла «Реал» в первом полуфинале Кубка Испании со счетом 1:0.

Для полузащитника каталонцев Серхио Бускетса эта победа стала 22-й в класико. Таким образом, хавбек установил рекорд, обойдя легенду «Реала» Пако Хенто, который одержал 21 победу.

В тройку по победам в класико входят экс-игроки «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике — на их счету по 19 побед.

Бускетс также установил рекорд по количеству проведенных матчей в класико.