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Сегодня, 18:32

Бускетс принял решение покинуть «Барселону»

Руслан Минаев
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Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб 30 июня по истечении контракта, сообщает Marca.

По данным источника, во вторник 9 мая хавбек сообщил об этом своим одноклубникам. Отмечается, что руководство «Барселоны» дождется победы в чемпионате Испании, прежде чем объявить новость публично.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Marca
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
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 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
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 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
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 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
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 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
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 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
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 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
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 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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