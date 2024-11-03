Рафинья: «Месси — из другого мира. На мой взгляд, Ямаль больше похож на Неймара»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья поделился мнением о своем одноклубнике Ламине Ямале. Он считает, что 17-летний футболист больше похож на бразильского вингера Неймара, нежели на аргентинца Лионеля Месси.

«Месси — из другого мира. Непостижимый. На мой взгляд, он больше похож на Неймара. Своим дриблингом, тем, как быстро он мыслит при дриблинге. Когда ты думаешь, что можешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел», — приводит El Pais слова Рафиньи.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Всего на его счету 13 голов и 16 результативных передач в 65 матчах за сине-гранатовых. За сборную Испании полузащитник провел 17 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Ямаль стал обладателем Копа Трофи (приза лучшему игроку в возрасте до 21 года) по итогам сезона-2023/24 и занял восьмое место в голосовании за «Золотой мяч».