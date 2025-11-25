Рафинья — о пятом месте в голосовании за «Золотой мяч»: «Я заслуживал гораздо большего»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья считает несправедливым пятое место, которое он занял в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/25.

Награду выиграл вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Я заслуживал гораздо большего. Чувствовал себя недооцененным. С командой я не выиграл Лигу чемпионов. Я не могу контролировать индивидуальные награды. У меня был потрясающий сезон, и для меня этого достаточно. Почему я не получил награду? Голосуют другие. Это вы [журналисты] должны мне это объяснить. Я просто сосредоточен на улучшении своей игры, вот и все», — приводит Barca Universal слова Рафиньи.

В сезоне-2024/25 бразилец провел за «Барселону» 57 матчей во всех турнирах, отметившись 34 голами и 26 результативными передачами. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл ла лигу, Кубок и Суперкубок Испании.