Педри: «Футбол изменился. Набираю мышечную массу, но интеллект по-прежнему важнее всего»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о наиболее важных качествах в футболе.

«Футбол изменился, — приводит слова Педри Marca со ссылкой на GQ Sports. — В первую очередь — в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм игр становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. Набираю мышечную массу, но интеллект по-прежнему важнее всего. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше, чем соперник, и получить преимущество».

В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей за каталонскую команду и забил один мяч. Контракт 19-летнего испанца с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.