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Педри: «Футбол изменился. Набираю мышечную массу, но интеллект по-прежнему важнее всего»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о наиболее важных качествах в футболе
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о наиболее важных качествах в футболе.

«Футбол изменился, — приводит слова Педри Marca со ссылкой на GQ Sports. — В первую очередь — в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм игр становятся все выше и выше. Нужно больше работать над этими аспектами. Набираю мышечную массу, но интеллект по-прежнему важнее всего. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше, чем соперник, и получить преимущество».

В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей за каталонскую команду и забил один мяч. Контракт 19-летнего испанца с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/01/28/61f3bad4268e3e2d288b4617.html

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Бетис

 12
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Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
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Эспаньол

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Валенсия

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