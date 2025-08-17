Полузащитник «Барселоны» Педри: «Чувствую себя в отличной физической форме»

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Мальоркой» (3:0) в матче 1-го тура ла лиги поделился удовлетворением от качественной предсезонной подготовки.

«Мы всегда работаем слаженно, а в этот раз смогли тренироваться вместе с самого начала, и это дало нам отличный импульс. Из-за сборных и травм я давно не проходил полноценную подготовку, но сейчас чувствую себя в отличной физической форме. Я полностью готов к сезону, полон энергии и мотивации», — цитирует Педри ysscores.com.

Футболист подчеркнул, что идеально проведенный предсезонный сбор позволяет команде рассчитывать на стабильно высокий уровень игры. По словам полузащитника, он настроен добиться новых успехов с «Барселоной».

Следующий матч в ла лиге сине-гранатовые проведут 23 августа против «Леванте».