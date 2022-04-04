Полузащитник «Барселоны» Педри оценил игру команды против «Севильи»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу «Севильей» (1:0) в 30-м туре ла лиги.

«Севилья» — очень хороший клуб, это был непростой матч, но мы смогли победить. У нас в команде все лидеры, не только я. Вместе идем вперед и очень рады этой победе. Мы понимаем, что будет тяжело, но мы «Барселона» и мы должны бороться за первое место. «Реалу» тоже нелегко», — цитирует Педри Marca.

«Барселона» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 57 баллами располагается на четвертой строчке с учетом дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате Испании «Реал» (69 очков).